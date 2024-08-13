جامعة الإسكندرية تشارك فى فعاليات طلاب الجامعات بالدمج مع ذوى الهمم بالعلمين

الإسكندرية أسماء على بدر

شارك طلاب جامعة الإسكندرية، فى رابع رحلات وبرامج الطلاب التى تأتى ضمن فعاليات مهرجان " العلمين 2024"، للطلاب بالدمج مع ذوى الهمم، وينظم هذا الحدث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة وجامعة حلوان وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، على أهمية هذه المشاركة لطلاب جامعة الإسكندرية، حيث يشاركون فى أنشطة متنوعة تشمل الفنون التشكيلية، كرة القدم الخماسي، وكرة الطائرة الشاطئية.

وأشار الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، إلى حرص جامعة الإسكندرية على دمج طلابها مع الطلاب من ذوي الهمم من خلال الفعاليات الجامعية والأنشطة الطلابية المختلفة وتشجيع التبادل الثقافى والرياضى لبناء الشخصية المتكاملة لدى الطلاب.



