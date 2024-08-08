اليوم السابع
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منح دراسية لخريجى مدارس المتفوقين بطب بيطرى بنها.. تعرف على الشروط

الخميس، 08 أغسطس 2024 06:44 م
منح دراسية لخريجى مدارس المتفوقين بطب بيطرى بنها.. تعرف على الشروط جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن تخصيص 5 منح للطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ستيمSTEM  بكلية الطب البيطرى.

 

وقال "الجيزاوي"، إن تقديم هذه المنح يأتي في إطار حرص جامعة بنها علي تقديم خدمة مجتمعية متميزة من خلال دعم وتحفيز الطلاب المتفوقين تأكيدا لدورهم المهم والمؤثر في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، والنهوض بمستقبل وطننا.

 

من جانبها أضافت الدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، أن استمرار المنحة يشترط تفوق الطلاب دراسيا خلال سنوات الدراسة، على أن لا يقل التقدير عن (امتياز) أو المعدل الفصلي عن (3.7) في كل مستوى دراسي.

 







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