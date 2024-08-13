ترميم ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية فى بلطيم بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أنه بدأت أعمال ترميم وتطوير ورفع كفاءة طرق المنطقة الصناعية بمركز ومدينة بلطيم، وذلك لتعزيز التنمية الصناعية، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية، وتعزيز المناخ الاستثماري وتحقيق قفزة صناعية تسهم في تنمية الاقتصاد بشكل مستدام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المنطقة الصناعية ببلطيم تقع على مساحة 114 فدانًا، وتضم 104 مصانع بأنشطة متنوعة، وتوفر 2028 فرصة عمل دائمة، و2000 فرصة عمل موسمية، بإجمالي 95 مستثمرًا من أبناء المحافظة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المنطقة الصناعية ببلطيم تقوم بتصدير أغلب إنتاجها، حيث تضم مصانع لتعبئة الغاز والأكسجين الطبي، والصناعات الدوائية، وصناعة شباك الصيد، والصناعات النسيجية، ومصانع استخلاص الزيوت النباتية، لتلبية الطلب المحلي على هذه المنتجات وتقليل الواردات، فضلًا عن الطفرة التصديرية الكبرى للأسواق العربية والأفريقية والأوروبية التي يشهدها قطاع الصناعات الغذائية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الأنشطة الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج المحلي، والعمل على دعم وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة ورفع معدلات التنمية، موضحًا حرص المحافظة على تهيئة مناخ ملائم للاستثمار وحل جميع المشكلات وفتح كافة الملفات المتعثرة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية نشاط الاستثمار السياحي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، وخطة الدولة في دعم الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين. حيث تم تشكيل فريق من إدارة الاستثمار للتواصل مع إدارات الاستثمار بنطاق المحافظة للمتابعة اليومية، والوقوف على متطلبات المناطق الصناعية وسبل دعمها، لتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

يذكر أن محافظ كفرالشيخ، كان قد بحث عددًا من ملفات التنمية الصناعية المتعلقة بدعم المستثمرين وأصحاب المصانع بالمناطق الصناعية خلال زيارته الأخيرة للمنطقة الصناعية بمطوبس، مشيرًا إلى أهمية إطلاق حملات إعلانية للتعريف بالصناعات التي تتميز بها المناطق الصناعية.



جانب من ترميم ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية ببلطيم



ترميم ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية ببلطيم



رفع كفاءة الطرق بالمدينة الصناعية ببلطيم