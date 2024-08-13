ترامب: سأغلق وزارة التعليم إذا انتخبت رئيسا

أحمد علوى

كرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال مقابلة مع إيلون ماسك، ادعاءه بأنه سيغلق وزارة التعليم إذا أعيد انتخابه.

وأخبر ترامب ماسك على منصة X أن أحد أفعاله الأولى سيكون "إغلاق وزارة التعليم وإعادة التعليم إلى الولايات"، مضيفًا أنه "من بين الولايات الخمسين، أراهن أن 35 ولاية ستحقق أداءً رائعًا".

وقال: "بعض هذه الأماكن تتم إدارتها بشكل سيء، ولكن، كما تعلمون، سيجبرهم ذلك تقريبًا على الجري بشكل أفضل. لن يقوموا بعمل جيد في البداية، لكنك لن تفعل ما هو أسوأ مما تفعله الآن".

قدم ترامب نفس الاقتراح في مقطع فيديو لحملته العام الماضي، دافعًا لنفس الهدف مثل الجمهوريين الآخرين الذين جعلوا إغلاق وزارة التعليم أولوية خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024.

لكن إلغاء وزارة التعليم الأمريكية لن يمنح بالضرورة المزيد من السلطة للولايات فيما يتعلق بالمدارس من الروضة إلى الصف الثاني عشر. وبينما تساعد الوكالة الفيدرالية الرئيس على تنفيذ سياسات التعليم، فإن سلطة وضع المناهج الدراسية وإنشاء المدارس وتحديد أهلية الالتحاق تقع بالفعل على عاتق الولايات ومجالس المدارس المحلية.

كان ترامب يطرح فكرة إلغاء وزارة التعليم منذ حملته الرئاسية لعام 2016. وعندما كان ترامب رئيسًا، اقترحت إدارته دمج وزارتي التعليم والعمل في وكالة فيدرالية واحدة كجزء من خطة أكبر لإعادة هيكلة الحكومة. كان الاقتراح يحتاج إلى موافقة الكونجرس ولم يتم تنفيذه أبدًا. وحاول ترامب أيضًا، كرئيس، خفض مليارات الدولارات من ميزانية وزارة التعليم.