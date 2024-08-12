اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أغسطس 2024 05:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تشييع جثمان ضحية حادث تصادم اللاعب أحمد فتوح بطريق العلمين

الإثنين، 12 أغسطس 2024 03:50 م
تشييع جثمان ضحية حادث تصادم اللاعب أحمد فتوح بطريق العلمين جانب من الجنازة
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شيع أهالى الرمل بمحافظة الإسكندرية، جثمان السيد أحمد الشبوكي من مسجد القباني، الذي لقى مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة، يقودها اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك على الطريق الساحلي في العلمين، على أن يتم دفن جثمان المتوفي بمقابر أسرته بـ"ابو النور" في الظاهرية.

كانت نيابة العلمين، أمرت بحبس أحمد فتوح لاعب الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة دهس أمين شرطة على طريق الساحل مما أدى إلى وفاته.

وتباشر نيابة العلمين، ومقرها برج العرب، التحقيق مع اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، إثر حادث مروري تسبب في وفاة شخص، بعد أن صدمه بسيارته فجر اليوم الأحد.

البداية كانت عندما تلقت شرطة النجدة بمطروح إخطاراً يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الساحلي بالعلمين، ما تسبب فى وفاة شخص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء سير أحمد فتوح بسيارته، وبصحبته اللاعب محمد صبحي، دهس شخصا بالطريق المذكور.

أهالي الإسكندرية يشيعون جثمان حادث العلمين
أهالي الإسكندرية يشيعون جثمان حادث العلمين

 

تشيع جثمان ضحية حادث سير اللاعب احمد فتوح
تشيع جثمان ضحية حادث سير اللاعب احمد فتوح

 

 

جنازة ضحية حادث اللاعب احمد فتوح في العلمين
جنازة ضحية حادث اللاعب احمد فتوح في العلمين

 


 

 







أخبار الإسكندرية

تشبع جثمان

حادث تصادم أحمد فتوح

اللاعب احمد فتوح

حبس أحمد فتوح لاعب الزمالك

مقابر ابو النور

حادث العلمين

أخبار اليوم




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة