تشييع جثمان ضحية حادث تصادم اللاعب أحمد فتوح بطريق العلمين

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شيع أهالى الرمل بمحافظة الإسكندرية، جثمان السيد أحمد الشبوكي من مسجد القباني، الذي لقى مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة، يقودها اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك على الطريق الساحلي في العلمين، على أن يتم دفن جثمان المتوفي بمقابر أسرته بـ"ابو النور" في الظاهرية.

كانت نيابة العلمين، أمرت بحبس أحمد فتوح لاعب الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة دهس أمين شرطة على طريق الساحل مما أدى إلى وفاته.

وتباشر نيابة العلمين، ومقرها برج العرب، التحقيق مع اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، إثر حادث مروري تسبب في وفاة شخص، بعد أن صدمه بسيارته فجر اليوم الأحد.

البداية كانت عندما تلقت شرطة النجدة بمطروح إخطاراً يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الساحلي بالعلمين، ما تسبب فى وفاة شخص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء سير أحمد فتوح بسيارته، وبصحبته اللاعب محمد صبحي، دهس شخصا بالطريق المذكور.



أهالي الإسكندرية يشيعون جثمان حادث العلمين



تشيع جثمان ضحية حادث سير اللاعب احمد فتوح



جنازة ضحية حادث اللاعب احمد فتوح في العلمين



