بعد حبس عصام صاصا.. نجوم مهرجانات داخل أقسام الشرطة وساحات المحاكم

كتب بهجت أبو ضيف

انتهت قضية مطرب المهرجانات عصام صاصا، التي أُتهم بها بالتسبب في مصرع سائق أعلى الطريق الدائري، والقيادة تحت تأثير مخدر، بصدور حكم من محكمة جنايات الجيزة بحبسه 6 أشهر، ويتم ترحيله إلى السجن لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده.

"صاصا"، ليس الأول من فئة مطربي المهرجانات الذين تطأ أقدامهم أقسام الشرطة وساحات المحاكم، متهمين في قضايا، حيث سبقه عددا من المشاهير منهم، نرصد خلال هذه السطور أبرز خمسة منهم تم القبض عليهم في قضايا متنوعة.

- مجدي شطة

مجدي شطة مطرب المهرجانات الشهير، تم القبض عليه بمنطقة المرج، بعد أن ضبطه رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، وبحوزته كمية من مخدر الآيس، وعقب التحقيق معه، قررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أنه تم حبسه على ذمة قضايا أخرى.

- سامر المدني

سامر المدني، مطرب المهرجانات المعروف، تورط في قضية خطف وهتك عرض، وحيازة سلاح أبيض، وقضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبته ووالده وشخص آخر، بالسجن 3 سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن ربة منزل اتهمت مطرب المهرجان، بضرب شقيقها واحتجازه دون وجه حق، بالتعاون مع والده الذي تزوجته سرًا منذ فترة، وإثر خلافات بينهما اعتدى المتهمان وشخص آخر على شقيقها أمام منزلهما في الطالبية.

وأحيلت القضية إلى المحاكمة المتهم فيها مغني المهرجانات سامر المدني، والتي حملت رقم 19123 لسنة 2022، جنايات الطالبية، والمُقيدة برقم 3489 لسنة 2022، كُلي جنوب الجيزة بتهمة خطف وهتك عرض وضرب وحيازة سلاح أبيض وشومة، والمتهم فيها 3 متهمين من ضمنهم المتهم سامر عمرو محمد 17 سنة، وشهرته سامر المدني، مغني مهرجانات.

- حسن شاكوش

حسن شاكوش مطرب المهرجانات الشهير، تردد عدة مرات على قسم شرطة أكتوبر، التابع لمديرية أمن الجيزة، نتيجة الخلافات بينه وبين زوجته السابقة ريم طارق، ومن بين الاتهامات التي وجهتها له زوجته السابقة، طردها من المنزل، والاستيلاء على المنقولات الزوجية، وأيضا اتهامها له بتهديدها والاعتداء عليها لفظيا، خلال تمكينها من مسكن الزوجية.

وفي واقعة أخرى، تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالى بافتتاح مطرب المهرجانات حسن شاكوش “كوفى شوب"، في مدينة نصر، دون الحصول على ترخيص بذلك، فانتقلت قوات الشرطة إلى مقر الكوفى شوب، وبالفحص تبين مخالفته وعدم حصوله على تراخيص، كما أنه خالف القانون من خلال استحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلقه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها، وأمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل شاكوش وآخرين بكفالة 20 ألف جنيه.

- حمو بيكا

حمو بيكا مطرب المهرجانات، تم ذكر اسمه في المشاجرة التي دارت داخل كافيه بمدينة 6 أكتوبر، بين مجموعة من الأشخاص، بسبب خلاف على تقديم فقرة غنائية، أصيب خلالها 4 أشخاص، وتعرضت محتويات الكافيه للتحطيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وفي واقعة أخرى، وجه شاب اتهاما لحمو بيكا وحارسه الشخصي بالاعتداء عليه، لمحاولته التقاط صورة مع "بيكا"، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، بإخلاء سبيل حمو بيكا وحارسه الشخصي، بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما بعد مثولهما أمام النيابة