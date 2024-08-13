المستندات المطلوبة لاستخراج بدل تالف لرخصة محل عام فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

يبحث كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة عن الأوراق والمستندات الواجب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لاستخراج بدل تالف أو فاقد لـ رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام.

وتقدم المراكز التكنولوجية، لأصحاب المحال عشرات الخدمات الهامة، منها: (استخراج ترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة محل، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل، تعديل رخصة بإضافة شريك أو شركاء).

وأوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بالجيزة الأوراق والمستندات الواجب توافرها عند التقدم بطلب لاستخراج بدل تالف أو فاقد لرخصة محل تجاري أو صناعي أو عام، على النحو التالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع.

- محضر شرطة في حالة الفقد.

- الرخصة التالفة في حالة التلف.

- صورة آخر إيصال سداد رسم التفتيش والأصل للاطلاع.

- صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية والأصل للاطلاع.

- صور الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات والأصل للاطلاع.

وتتيح المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، وعددها 21 مركزًا، خدمات عديدة ومتنوعة للمواطنين، في إطار تسهيل طرق الحصول على الخدمات الحكومية والارتقاء بها بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، منها: استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، استخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تصالح على مخالفة، تقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، الحصول على رخصة تشغيل مصعد، تجديد رخصة مصعد.