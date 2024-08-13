السكة الحديد: زيادة تركيب بعض القطارات على الوجهين القبلى والبحرى

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاًً لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة، تم زيادة تركيب بعض القطارات على الوجهين القبلى البحرى وبيانهم كالآتى :



أولاً : اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 14 / 8 / 2024 يتم :

- زيادة تركيب قطار 3023 القاهرة / الإسكندرية ليكون بالتركيب ( عدد 9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه ) وبنفس جدوله الحالى .

- زيادة تركيب قطار 3009 القاهرة / الإسكندرية ليكون بالتركيب ( عدد 9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه ) وبنفس جدوله الحالى .

- زيادة تركيب قطار 1012 القاهرة / أسوان ليكون بالتركيب 10 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى.

- زيادة تركيب قطار 3006 الإسكندرية / أسوان ليكون بالتركيب ( عدد 9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه ) وبنفس جدوله الحالى .

ثانياُ : اعتباراً من يوم الخميس الموافق 15 / 8 / 2024 يتم :

- زيادة تركيب قطار 1009 أسوان / القاهرة ليكون بالتركيب 10 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى .

- زيادة تركيب قطار 3008 الإسكندرية / أسوان ليكون بالتركيب ( عدد 9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه ) وبنفس جدوله الحالى .

ثالثاً : اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 16 / 8 / 2024 يتم :

- زيادة تركيب قطار 3007 أسوان / القاهرة بالتركيب ( عدد 9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه ) وبنفس جدوله الحالى .

- زيادة تركيب قطار 3025 أسوان / القاهرة بالتركيب ( عدد 9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه ) وبنفس جدوله الحالى .

رابعاً : اعتباراً من يوم السبت الموافق 17 / 8 / 2024 يتم زيادة تركيب قطار 3024 الإسكندرية / القاهرة بالتركيب ( عدد 9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه ) وبنفس جدوله الحالى .