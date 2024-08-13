الرى تختتم برنامجا تدريبيا لـ 15 متدربا من دول القارة الأفريقية

كتبت أسماء نصار

اختتم مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى فعاليات البرنامج التدريبى "استخدام أنظمة الرى الصغيرة الفعالة للتكيف مع تغير المناخ فى أفريقيا"، وذلك بحضور السفير محمد صالح العجوزى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ومدير عام الصندوق العربى، ونادر فتح العليم الممثل الدائم للاتحاد الأفريقى لدى جامعة الدول العربية، والسفير محمد مصطفى عرفى مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور أحمد المقص منسق مكتب الاتحاد الأفريقى - مكتب الحبوب والمناطق شبه القاحلة.

كما حضر ختام البرنامج سفراء دول "رواندا - أوغندا - غانا - كينيا - ناميبيا - نيجيريا - تونس".

رحبت الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس المركز بالحضور والمتدربين ونقلت تحيات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وأكدت فى كلمتها على أهمية التدريب والدور الفعال للمركز فى تنفيذ برامج تدريبية تهدف لتأهيل الكوادر البشرية ونقل الخبرات المصرية فى مجال إدارة الموارد المائية والرى إلى جميع دول القارة الأفريقية.



وأوضحت أبو العلا تم تنفيذ هذا البرنامج تحت مظلة المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى فى الفترة 4 - 13 أغسطس بمشاركة 15 متدربا من دول "الكاميرون - اثيوبيا - غانا - كينيا - ليسوتو - ناميبيا - نيجيريا - رواندا - جنوب إفريقيا - تونس - أوغندا - زيمبابوى - مصر"، وقام بالتدريب خبراء من وزارة الموارد المائية والرى.

وفى الختام تسلم المتدربون شهادات إتمام البرنامج التدريبى مشيدين بما تم بذله من جهد لإنجاح البرنامج التدريبى، معربين عن أملهم فى نقل الخبرات المصرية فى مجال إدارة المياه والرى والتكيف المناخى عند عودتهم لجهات عملهم.