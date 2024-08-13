الرعاية الصحية بالأقصر تعلن اعتماد 4 منشآت طب أسرة .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن اعتماد 4 منشآت صحية تابعة للهيئة في الأقصر، أولى محافظات الصعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، في بيان صحفى، أن المنشآت الصحية المعتمدة هم:- (مركز طب أسرة أرمنت الحيط – وحدة طب أسرة الأقالتة – وحدة طب أسرة النجوع بحرى – وحدة طب أسرة البغدادي)، التابعين للهيئة في الأقصر، لافتة إلى حصولهم على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن نجاح اعتماد المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية يؤكد جودتها وكفائتها ويعد مؤشرًا قويًا على التزام الهيئة بتقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية، مشدداً على نجاح اعتماد 60 منشآة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية في الأقصر حتى الآن، وثمَّن كافة الجهود المبذولة لفرق العمل لتحسين جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع، وتعزيز الوصول لأهداف رؤية مصر في التنمية الصحية المستدامة 2030.

وأشار الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، أن الأربعة منشآت قدمت ما يقرب من 750 ألف خدمة طبية حتى الآن، شملت خدمات الإسعافات الأولية وطب الأسرة والأطفال والنساء والأسنان وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتي تمثل نحو 80% من احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين، ولفت الدكتور البرعي، إلى أن الوحدات تقدم خدمات الرعاية الصحية إلى حوالي 132 ألف مواطن من أبناء الأقصر.



اعتماد وحدة طب أسرة النجوع بحرى



اعتماد مركز طب أسرة أرمنت الحيط



اعتماد وحدة طب أسرة الأقالته