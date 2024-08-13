الرعاية الصحية بأسوان: تجهيز مستشفيات دراو وكوم أمبو للتشغيل التجريبى

أسوان- صلاح المسن

ترأس الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، اليوم، الاجتماع التوجيهى اليومى لجميع منشآت الهيئة فى المحافظة، تناول الاجتماع تجهيزات مستشفيات دراو وكوم أمبو للتشغيل التجريبى، ومتابعة تفعيل التقارير الإلكترونية للأشعة.

وخلال الاجتماع التوجيهى اليومى لجميع منشآت هيئة الرعاية الصحية فى المحافظة، أكد الدكتور أشرف حماد، على أهمية الاستمرار فى تقديم التوعية والندوات التثقيفية للمنتفعين، مؤكدا على الدور الحيوى لرضاء المنتفعين فى ذلك، وفى تيسير حصول المنتفع على الخدمات الطبية.



كما قام مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان بجولة تفقدية شملت، وحدة طب أسرة الفوزة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية فى محافظة أسوان.

وخلال الجولة تابع الدكتور أشرف حماد، مدير فرع أسوان سير العمل فى مختلف أقسام وحدة طب أسرة الفوزة بمركز إدفو، بما فى ذلك قسم الطوارئ وعيادات الأسنان وطب الأسرة، حيث أطلع على مدى جاهزية هذه الأقسام لاستقبال الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة. كما قام بتفقد الصيدلية داخل الوحدة، واطمأن على توفر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية لضمان تلبية احتياجات المرضى بصورة مستمرة.



فى نفس السياق تفقد الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان وحدة طب أسرة العطوانى، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية فى محافظة أسوان.



وتفقد الدكتور أشرف حماد، مدير فرع أسوان، نوبتجية العمل بوحدة طب أسرة العطوانى بمركز إدفو، بالإضافة لتفقد قسم الطوارئ والتأكيد على توافر المستلزمات والأدوية اللازمة، كما تفقد عيادة الأسنان، وتابع توافر الأدوية فى الصيدلية.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، لضمان متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأفضل كفاءة.

وتأتى هذه الجولات التفقدية فى إطار التزام هيئة الرعاية الصحية بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة فى أسوان، وتطوير الأداء الطبى والفني.