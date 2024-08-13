اليوم السابع
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الرئيس الفلسطيني يدعو لدعم عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 10:53 م
الرئيس الفلسطيني يدعو لدعم عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أ ش أ

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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أهمية حشد الجهود الدولية لدعم المسعى الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية للأمم المتحدة، وكذلك الحصول على المزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية.


جاء ذلك - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - خلال لقاء الرئيس الفلسطيني في مقر إقامته بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم، مع السفراء العرب المعتمدين لدى روسيا، والذي تم خلاله استعراض تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الصعبة في فلسطين في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصعيد الاستيطان واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائليين الذي وصفهم بالإرهابيين بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.


كما تم خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة على كافة الأصعدة لوقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء حرب الإبادة، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة فورا.







فلسطين

الأمم المتحدة

عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

محمود عباس




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