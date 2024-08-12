اليوم السابع
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الإثنين، 12 أغسطس 2024 10:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الروسى يبحث غدا مع نظيره الفلسطينى تطورات الأوضاع فى غزة

الإثنين، 12 أغسطس 2024 09:00 م
الرئيس الروسى يبحث غدا مع نظيره الفلسطينى تطورات الأوضاع فى غزة بوتين وعباس - أرشيفية
أ ش أ

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يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا الثلاثاء، جلسة محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية .


وذكر الكرملين - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أنه بالإضافة إلى بحث المسائل الملحة المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي، من المنتظر أن يتم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في الشرق الأوسط، على خلفية التفاقم الحالي للكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة.


كان السفير الفلسطيني بروسيا عبد الحفيظ نوفل قد أكد، في وقت سابق، أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس محمود عباس مع الرئيس فلاديمير بوتين، لبحث سبل دعم الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.







بوتين

محمود عباس

روسيا

فلسطين




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