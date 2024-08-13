التضخم يرجع إلى الخلف فى أمريكا.. وخبراء لـ"AP": وعى المستهلك كلمة السر

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن الارتفاع الهائل فى معدل التضخم بالولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية قد اقترب من النهاية، وأرجع خبراء الاقتصاد الفضل فى ذلك إلى المستهلكين الأمريكيين.

وأشارت بعض أكبر الشركات الأمريكية من أمازون إلى ديزنى وغيرها، إلى أن مستهلكين يبحثون بشكل متزايد عن المنتجات والخدمات البديلة الأرخص، ويبحثون عن الصفقات الجيدة أو يتجنبون السلع التى يرونها باهظة الثمن. وأوضح التقرير أن هذا لا يعنى أن المستهلكين يقللون إنفاقهم بما يكفى لإحداث تحول اقتصادى، لكن خبراء الاقتصاد يقولون إنهم يعودون على ما يبدو إلى عادات ما قبل الوباء، حيث تشعر أغلب الشركات أنها لا تستطيع رفع الأسعار كثيرا بدون أن تخسر أعمالهم.

وقال توم باركين، رئيس بك ريتشموند الاحتياطى الفيدرالى، إنه فى حين أن التضخم قد تراجع، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة، معربا عن اعتقاده أن المستهلكين قد وصلوا إلى المرحلة التى لم يعودوا يتقبلون فيها هذا الأمر. وأضاف أن هذا هو المطلوب، فحل الأسعار المرتفعة هو الأسعار المرتفعة.

ويشير التقرير إلى أن المستهلكين الأكثر حساسية للأسعار يساعدون فى تفسير لماذا يبدو أن التضخم يتراجع بشكل ثابت نحو الهدف اذى حدده الاحتياطى الفيدرالى عند 2%، لينهى فترة من الارتفعا المؤلم فى الأسعار، والتى فرضت ضغوطا على ميزانية العديد من الأسر وجعلت التوقعات المتعلقة بالاقتصاد الأمريكى قاتمة. ويعد الاقتصاد أيضا قضية أساسية فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يدفع التضخم العديد من الأمريكيين إلى التعبير عن غضبهم من إدارة بايدن وهاريس فيما يتعلق بتعاملهم مع ملف الاقتصاد.

وقد أجبر عزوف المستهلكين عن مواصلة دفع مزيد من الأسعار الشركات على إبطاء زيادات الأسعار، أو حتى خفضها وكانت النتيجة هى تخفيف ضغوط التضخم.

ويوم الاثنين، أشار البنك الاحتياطى الفيدرالى لنيويورك أن توقعات الأمريكيين بشأن كيفية الإنفاق فى الأشهر الـ 12 القادمة قد تراجعت، وكذلك توقعاتهم المتعلقة بالتضخم. ويتوقع المستهلكون أن يزداد إنفاقهم بنسبة 4.9% فى العام القادم، وفقا للبنك، فى أدنى قراءة فى هذا الشأن منذ إبريل 2021، عندما بدأ التضخم فى الصعود.