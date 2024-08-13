اليوم السابع
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وتركيزنا ينصب على خفض التصعيد..

البنتاجون: لا نشارك في أي عمليات هجومية في الشرق الأوسط مع إسرائيل

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 10:17 م
البنتاجون: لا نشارك في أي عمليات هجومية في الشرق الأوسط مع إسرائيل المتحدث باسم البنتاجون
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال المتحدث باسم البنتاجون، إنهم يواصلون التركيز على تأمين وقف إطلاق النار في قطاع غزة كجزء من صفقة المحتجزين، وذلك خلال مؤتمر صحفي بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف: سنرسل الغواصة "يو إس إس جورجيا" إلى المنطقة المركزية لمساعدة إسرائيل، مشيرا إلى مواصلة مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب والعمل على تهدئة التوترات في المنطقة.

وتابع: "نسعى للدفاع عن إسرائيل.. ولن نخمن بشأن أي هجمات متوقعة لإيران"، مضيفا أن وزير الدفاع الأمريكي أوستن ناقش مع جالانت التهديدات الإيرانية وجهود الحد من توسيع الصراع في الشرق الأوسط.

وواصل: "لا نشارك في أي عمليات هجومية في الشرق الأوسط مع إسرائيل وتركيزنا ينصب على خفض التصعيد"، موضحا أنه حتى الآن الصراع بين إسرائيل وحماس لا يزال في غزة، ونسعى لمنع توسعه في أي مناطق أخرى. 

 

 







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