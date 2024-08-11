جامعة سوهاج تهدى طالبا وطالبة من ذوى الهمم كرسيا متحركا وسماعتى أذن

سوهاج محمود مقبول

أهدت جامعة سوهاج، كرسي كهربائي متحرك لطالبة من ذوي الهمم بكلية التجارة، وسماعتي أذن لطالب بكلية العلوم، وذلك انطلاقًا من حرص الجامعة على توفير كافة الدعم اللازم للطلاب قادرون باختلاف باعتبارهم فئه قادرة على العمل والانتاج والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد النعماني، استمرار الجامعة في دعم الطلاب ذوي الهمم، استمرارًا لما اتخذته الدولة من قرارات وإجراءات كفلت الحفاظ على حقوقهم، ومنها الإعفاء الشامل من المصروفات الدراسية، والإعفاء من مصروفات المدن الجامعية، وإتاحة العلاج الشامل بالمستشفيات الجامعية مجانًا، وتوفير مطابع لطباعة كتب "برايل" لذوي الإعاقة البصرية، وتوفير معامل وقاعات وأجهزة حاسب آلي، وتخصيص أماكن تحركات وتنقلات لهم بالجامعات، وإقامة مسابقات وأنشطة طلابية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتقديم كافة التيسيرات لهم في الالتحاق بالمدن الجامعية.

وأشار الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلي أن الجامعة أهدت الطالبة فاطمة قدري رفعت بكلية التجارة كرسي متحرك، وسماعتي أذن للطالب جوفاني مجدي زاهر بكلية العلوم، مؤكداً أن الجامعة تسعي بإستمرار الي مساندة الطلاب قادرون باختلاف وتشجيعهم على الإنخراط في المجتمع، بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن.

وأوضح محمد حمودة مدير صندوق التكافل الإجتماعي بالجامعة أن تكلفة الكرسي بلغت ٥٤ الف جنيه، ويعمل من خلال بطارية تكفيه للسير 15 كم بالشحنة الواحدة، الي جانب انه مزود ببطارية آخري احتياطي، فيما بلغت تكلفة السماعات 37 الف جنيه، وذلك من صندوق التكافل الاجتماعي.



تقديم سماعة لاحد الطلاب



حديث مع رئيس الجامعة