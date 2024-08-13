افتتاح مؤتمر القسوس الشباب وأسرهم "مساحة آمنة" بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بوادي النطرون

كتب: محمد الأحمدى

افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الثلاثاء، مؤتمر القسوس الشباب وأسرهم تحت عنوان "مساحة آمنة" في مقر بيت رئاسة الطائفة الإنجيلية "أجابيه" بوادي النطرون، وشهد المؤتمر مشاركة عدد كبير من القسوس الشباب وقيادات سنودس النيل الإنجيلي.

ورحب الدكتور القس أندريه زكي بجميع الحضور معربًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة القسوس الشباب وأسرهم، وقال: "سعيد جدًّا بهذا اللقاء، وأنا مهتم بهذا النشاط الذي يؤدي لمزيد من التقارب. القسوس الشباب هم مستقبل الكنيسة، والكنيسة تولي اهتمامًا كبيرًا بالخدام وحياتهم وأسرهم".

وشهدت الجلسة الأولى كلمات حول التحديات الراهنة التي تواجه الكنيسة ودورها في المجتمع، تحت عنوان "الكنيسة إلى أين". شارك في هذه الجلسة الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، الذي ناقش موضوع "كيف يتجاوب المنبر مع تحديات اللحظة الراهنة". كما تحدث الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، حول "تحديات الإدارة والروحانية: العلاقة بينهما". ومن جانبه، قدم القس عيد صلاح، راعي الكنيسة الإنجيلية بعين شمس، ورئيس المجلس القضائي والدستوري بسنودس النيل الإنجيلي، مداخلة بعنوان "هل نحن بحاجة إلى التأديب في الكنيسة؟"، حيث تناول أهمية الحفاظ على مبادئ التأديب داخل المجتمع الكنسي.