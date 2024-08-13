استقبال 179 طالبا داخل مكتب التنسيق الفرعى بجامعة قناة السويس.. صور

الإسماعيلية -صبرى غانم

استقبل مكتب التنسيق الفرعى بجامعة قناة السويس فى استقبال الطلاب خلال اليوم الثانى من المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، حيث تم تسجيل رغبات 88 طالبا وطالبة من المتقدمين للالتحاق بالجامعات ليصبح عدد الطلاب المتقدمين خلال يومين من العمل 179 طالبا وطالبة.

جاء ذلك وفق ما صرح به الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تسعى لتقديم الدعم الكامل للطلاب خلال هذه الفترة الهامة.

وقام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمتابعة سير العمل داخل مكتب التنسيق، مشيدًا بجهود جميع العاملين والمتطوعين، وخصوصًا اتحاد طلاب جامعة قناة السويس بقيادة الطالب كريم عبد البارى، الذى لعب دورا فعالا فى توجيه الطلاب وتسهيل إجراءات التسجيل.

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور تامر شوقى، مدير مركز التحول الرقمى ورئيس مكتب التنسيق، أن المكتب أستقبل اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 5 طلاب بشعبة علمى علوم، و21 طالبا وطالبة بشعبة علمى رياضة، و62 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية.

كما أشار شريف فاروق، أمين عام الجامعة، إلى التنسيق التام بين الإدارات المختلفة لضمان تقديم أفضل الخدمات للطلاب، وأكد أن الجامعة تعمل جاهدة لتوفير كافة المستلزمات اللازمة لتيسير عملية التسجيل.

واستمر مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس فى استقبال الطلاب حتى الساعة الثانية ظهرا، حيث تم تجهيز كافة المرافق لتوفير بيئة ملائمة لهم أثناء التسجيل.

أشرف على التنسيق الإلكترونى الدكتور تامر حسنين مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية، وعلى التنسيق اليدوى الدكتور محمد عبد الهادي.

ويستمر العمل بمكتب التنسيق الفرعى حتى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس.



طلاب الثانوية العامة



مكتب التنسيق الفرعى بجامعة قناة السويس