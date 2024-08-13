إطلاق اسم الشهيد مقدم محمد رفعت لبدة على مدرسة بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، على مدرسة مجمع الصيادين للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، اسم الشهيد مقدم محمد رفعت لبدة، تكريما له و تخاليدا لذكراه.

كان مجلس تنفيذي محافظة الشرقية، برئاسة المحافظ المهندس حازم الأشموني، وافق علي إطلاق اسماء شهداء الوطن على منشآت التعليمية.

وأوضح المحافظ أن موافقة المجلس التنفيذي جاءت بعد اتخاذ إدارة الشئون القانونية بالمحافظة كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والتأكد من إنطباق الشروط وتوافر نموذج الاستشهاد، لافتاً إلى أن إطلاق أسماء شهداء الوطن على المدراس والشوارع يأتي تخليداً لذكراهم الطاهرة وتقديراً لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن وإستقرار البلاد، مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبناؤهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي .

المقدم محمد رفعت لبدة ضابط بالأمن العام بمديرية امن الإسماعيلية، استشهد في أكتوبر من 2023، علي إثر حريق شب في مبني مديرية الأمن، حيث فور اندلاع الحريق، رفض الشهيد الهروب من المبني، قبل إخراج زملائه من الضباط وأفراد الشرطة، بادر بإنقاذهم من احتجاز السنة اللهب لهم في ثلاثة طوابق، حتى تعرض لاخنتاق نتيجة اسنتشاق كميات كبيرة من غاز ثاني اكسيد الكربون.