اعرف أماكن تمركز سيارات خدمة عملاء مياه الشرب بالشرقية الأسبوع الجارى

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت شركة مياه الشرب بالشرقية، عن تواجد سيارات خدمة العملاء بقري مراكز ههيا وديرب نجم والحسينية لتقديم خدمات الشركة للأهالي من كبار السن وذوي الهمم، وذلك تحت شعار "خدماتنا لحد عندك".

وأوضح المهندس عامر كمال ابو حلاوه رئيس شركة مياه الشرب بالشرقية،عن استمرار تقديم خدمات الشركه عبر سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من اليوم الاثنين وحتي الخميس 15 اغسطس وذلك من الساعة 8 صباحا وحتي الثانية عصرا.

وتوجد سيارات الخدمة المتنقلة بنطاق المراكز التالية: بقرية العدوه، بمركز ههيا و قرية تل القاضي بمركز ديرب نجم و قرية سماكين الغرب بمركز الحسينية.

وأكد عامر أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تتيح للمواطنين كافة الخدمات التي يقوم بها مراكز خدمة العملاء بالأفرع مثل (التعاقد على إدخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوى).

وأضاف أنها تهدف إلى التواصل مع العملاء بشكل مباشر بمختلف المناطق البعيدة والنائية التي لا يتواجد بها مراكز خدمة عملاء، كذلك التسهيل على العملاء من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه ممن يصعب عليهم الذهاب إلى الفرع لإنجاز مصالحهم.