مصرع شخص وإصابة 12 فى حادث على طريق العلابى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

لقى شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بمدينة أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

تلقت تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت إشراف الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص يدعى "عبد المنعم سراج الدين" 70 سنة وأصيب 12 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.