إصابة 5 أشخاص فى حادث طعن خارج مسجد شمال غربى تركيا

أنقرة (أ ش أ)

أصيب 5 أشخاص فى حادث طعن نفذه مراهق، يرتدى خوذة وسترة واقية من الرصاص، خارج مسجد شمال غربى تركيا.

وذكرت صحيفة "ديلى صباح" التركية اليوم الثلاثاء، أن المشتبه به البالغ من العمر 18 عاما، كان مسلحا بسكين طويل، وقد بث الهجوم على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) من خلال كاميرا مثبتة على سترته، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الداخلية التركى على يرليكايا، قوله إنه تم فتح تحقيق في الحادث، بينما لم يتسن بعد معرفة الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

من جانبه، قال وزير العدل التركي يلماز تونج إن التحقيق جارٍ للوقوف على ملابسات الحادث، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

واعتقلت قوات الأمن التركية المهاجم قبل أن يؤذي المزيد من الأشخاص في المنطقة، وتُظهر الصور التي التقطها لنفسه أنه كان يرتدي أيضًا نظارات واقية فوق قناعه، مما يخفي وجهه تمامًا.

ولم يصيح المهاجم أو يعبر عن أي دافع لأفعاله، لكن التقارير زعمت أنه "تأثر بألعاب الحرب".