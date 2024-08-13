اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 01:58 م
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إزالة 697 حالة إشغال متنوعة خلال حملة ببولاق الدكرور

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 01:41 م
إزالة 697 حالة إشغال متنوعة خلال حملة ببولاق الدكرور حملة إشغالات
كتبت – مرام محمد

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شن حي بولاق الدكرور حملة مكبرة لرفع إشغالات المحال التجارية والأكشاك والباعة الجائلين من الطريق العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 697 حالة إشغال متنوعة وإيداعها بمخزن الحي، وذلك تحت إشراف محمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور.

ووجه محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام، ورصد أي مخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق الانضباط وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وشدد على متابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة وإجراء متابعات ميدانية على مدار الـ24 ساعة لفرض الانضباط ومنع أي ممارسات عشوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.







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بولاق الدكرور

الجيزة



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