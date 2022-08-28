جنايات المحلة تقضى بالسجن 15 سنة لقاتل زوجته فى الغربية

الغربية محمد طارق

قضت محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، المنعقدة بالدائرة الرابعة، بالسجن 15 سنة على المتهم بقتل زوجته بالضرب لمدة ثلاثة أيام، مستخدما "عصاية خشبية"، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بمنطقة كفر عنان التابعة لمدينة زفتي.

وتعود أحداث الواقعة عندما لقيت سيدة في العقد الثالث من عمرها، مصرعها بعدما تعدى عليها زوجها مستخدما عصاه خشبية لمدة ثلاث أيام متواصلة، داخل منزل الزوجية بمنطقة كفر عنان التابعة لمدينة زفتى، بمحافظة الغربية، بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من قسم شرطة زفتي، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع سيدة تدعي "شيماء ج" في العقد الثالث من عمرها، وذلك بعد تعدي زوجها عليها بالضرب لمدة ثلاثة أيام داخل منزل الزوجية،وعلى الفور انتقل رجال المباحث بقسم شرطة زفتي، الى محل الواقعة وتبين صحة الواقعة وقيام الزوج الذي له معلومات جنائية بارتكابها، تم ضبط المتهم واقتياده الي قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.