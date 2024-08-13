إجلاء 70 شخصا من منازلهم بسبب سوء الأحوال الجوية فى بلدية برينز بسويسرا

برن (أ ش أ)

أجلت السلطات فى سويسرا 70 شخصا من منازلهم ونقلتهم إلى صالة للألعاب الرياضية فى بلدية برينز المطلة على الشاطئ الشمالى لبحيرة برينز عند سفح جبل برينزير روثورن وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت السلطات - حسبما أفادت إذاعة "إل إف إم" السويسرية اليوم الثلاثاء، أن شخصين أصيبا بجروح طفيفة إلى متوسطة، كما أنه لا يوجد أحد في عداد المفقودين.

وأضافت الإذاعة أن خطوط السكك الحديدية انقطعت من وإلى بلدية "برينز"، وتم توفير حافلات نقل بديلة، كما تم إغلاق معبر برينز في الاتجاهين.

من جانبها، سجلت هيئة الأرصاد السويسرية أكثر من 70 ألف صاعقة في سماء البلاد خلال العواصف مساء أمس الإثنين.

وكان تدفق الحطام قد أدى أمس إلى تدمير المباني والمركبات المتوقفة والبنية التحتية للنقل العام في بلدية "برينز" حيث فاض سيل "ميليباخ" على ضفتيه ولأسباب تتعلق بالسلامة، وأوصت السلطات السويسرية السكان بغلي مياه الشرب.