قتلى ومفقودون جنوب شرق سويسرا بسبب سوء الأحوال الجوية

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أعلنت السلطات في سويسرا، استمرار البحث عن أربعة أشخاص في عداد المفبقودين بجنوب شرق البلاد وذلك بعد أن ضربت أحوال جوية سيئة المنطقة نهاية الأسبوع الماضي؛ مما رفع عدد القتلى إلى 4 و 6 مفقودين في الدولة الواقعة في جبال الألب.



وقالت الشرطة في كانتون تيتشينو - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية اليوم /الثلاثاء/ - إن المفقودين الجدد هم امرأتان ورجلان، وأن عمليات البحث مازالت مستمرة، مضيفة أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في هذا الكانتون بجنوب شرق سويسرا في انهيار أرضي نهاية الأسبوع الماضي.



واضاف البيان أنه بعد أن جرف نهر ماجيا جسرا بالقرب من سيفيو، لم يكن من الممكن الوصول إلى الجزء العلوي من الوادي إلا عن طريق الجو بعد سوء الأحوال الجوية وتم حشد الجيش لفتح الوادي بسرعة عن طريق البر.



يذكر أن كانتون تيتشينو الواقعة بمنطقة فال ماجياقد تضررت بشدة بسبب الأمطار الغزيرة السبت الماضي.