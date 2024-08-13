أكسيوس: بلينكن سيؤجل زيارته للشرق الأوسط لعدم اليقين بشأن الموقف بالمنطقة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال موقع "أكسيوس" الإخبارى، إن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن سيؤجل زيارته للشرق الأوسط والتى كانت مقررة الليلة بسبب عدم اليقين بشأن الموقف فى المنطقة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وكان موقع "أكسيوس" الإخبارى، نقلاً عن مصدر مطلع، أفاد بأن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، سيتوجه إلى الشرق الأوسط، الثلاثاء، وسط تصاعد التوترات فى المنطقة.



وقال الموقع، إنه من المخطط أن يزور بلينكن: قطر، ومصر، وإسرائيل، مشيراً إلى أن هذه "الخطط ليست نهائية".