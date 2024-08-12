اليوم السابع
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وزير الدفاع الأمريكي يأمر بانتقال حاملة طائرات وغواصة صواريخ للشرق الأوسط

الإثنين، 12 أغسطس 2024 03:33 ص
وزير الدفاع الأمريكي يأمر بانتقال حاملة طائرات وغواصة صواريخ للشرق الأوسط وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إن الوزير لويد أوستن نظيره الإسرائيلي بأنه أمر بسرعة انتقال مجموعة حاملة الطائرات إبراهام لينكولن إلى منطقة الشرق الأوسط.


وأضاف البنتاجون في بيان، اليوم الإثنين، أن وزير الدفاع "أوستن" أبلغ يوآف جالانت أيضا بإرسال غواصة الصواريخ الموجهة "جورجيا" إلى منطقة القيادة الوسطى".

 

من ناحية أخرى، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، الأحد، عبر منصة "إكس" بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، تحدث مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، وأبلغه بأن الاستعدادات العسكرية الإيرانية تشير إلى أن طهران تجهز لهجوم كبير.







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