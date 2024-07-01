تمارين تخلصك من التوتر والقلق وتدعم عضلاتك

كتبت مروة محمود الياس

التمارين الرياضية وممارسة الرياضة المنتظمة أحد أهم الممارسات الصحية التي يمكن أن تعتمد عليها خلال يومك، لتجعله مميزًا وغنيًا بالأنشطة الصحية الرياضية التي تعزز اللياقة والمرونة والثبات، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع "هيلث شوتس" الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض.

أشار التقرير إلى أن تمارين البيلاتس بشكل عام، هي مسمى يطلق على تمارين القوة البسيطة والفعالة في الوقت ذاته، تمارين سهلة انتشر تطبيقها في السنين الأخيرة، نظرًا لسهولة أدائها وإمكانية ممارستها دون أدوات رياضية معقدة، أو إجهاد حاد، كما أن نتائجها مذهلة، لذا أصبحت صديقة للسيدات اللاتى يردن ممارسة الرياضة بشكل سهل.

وتابع التقرير أن تسمية هذه التمارين ترجع لمؤسسها بيلاتس الذى طور هذه التقنيات الرياضية البسيطة جدًا، لتناسب الجميع وتعزز لياقتهم البدنية، وتعمل هذه التمارين على تدعيم الكتف والعضلات، فضلاً عن تقوية الرأس والرقبة، وبعض الفوائد الأخرى منها:

تقوية وتعزيز عمل العضلات بشكل عام، كما أنها توفر المرونة للعضلة وتحسن من أدائها، كما أن التمدد الذى يحدث للعضلات فيها يعزز من قوتها ومرونتها.

وتعزز هذه التمارين من قوة الجذع وكذا قوة الأعصاب، وتجعل قوة الاحتمال أكبر وأفضل للتعافى من الإصابات والاستشفاء السليم ويجب أن تمارس معه تمارين خفيفة وبسيطة، والبيلاتس هي الخيار الأمثل لأنها مناسبة لمن يخضعون للتأهيل بعد الإصابات.



تعزز التمارين من الصحة النفسية، وتقلل من الشعور بالقلق والتوتر الحاد.