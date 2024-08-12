نقيب الصناعات الغذائية يلتقي اللجان النقابية للعاملين بالسكر لتعظيم الصناعة

كتبت آية دعبس

التقى خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بـ الصناعات الغذائية، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو مجلس الشيوخ، بممثلي اللجان النقابية للعاملين بشركات السكر وذلك بمقر الجامعة العمالية بمدينة نصر بالقاهرة، من أجل العمل علي وضع روشتة لتعظيم الإنتاجية والتي يتحقق معها منفعة عامة للعمال، وكذلك عرض الاستراتيجية التي أطلقتها النقابة في وقت سابق والخاصة بزيادة الصادرات المصرية لقطاع الصناعات الغذائية، حيث نجحت شركة للسكر الفترة الماضية في زيادة حجم صادرات الشركة لدول الجوار بما يعزز موارد النقد الاجنبي، وقد حققت ارباح مليار و750 مليون جنيه، كما نجحت الشركة في تصدير صناعات تحويلية بنحو 13 مليون دولار.

وقال عيش، في بيان صحفي اليوم: اللقاء تطرق لعدد من النقاط الهامة المتعلقة بتحديات الفترة الراهنة ومطالب العمال وكيفية تحقيق تلك المطالب في ظل ما يمر به الاقتصاد الوطني، وأدوات زيادة الإنتاجية وتحفيز العامل علي تحقيق أقصي مجهود لخدمة بيئة العمل، وكذلك حصول العامل علي كامل حقوقه التي يقرها القانون، وتناولنا خلال اللقاء المطول الذي جمعني مع ممثلي اللجان النقابية خطوات عملية لتذليل العقبات سواء علي مستوي الإنتاج أو تطوير خطوط الإنتاج القديمة وتحديثها بما يعظم من حجم الإنتاجية ويساهم في تعظيم مكانة الشركة والعاملين بها، علمًا بأن الحديث المباشر مع القواعد العمالية أنما يعكس توجيهات القيادة السياسية بضرورة فتح قنوات اتصال مباشرة مع أصحاب الأعمال والحكومة علي حد سواء لمعرفة المعوقات وعلاجها.

وأضاف: وبالنسبة لتطوير قطاع الصناعات الغذائية بالنسبة للشركات المملوكة للدولة يجب أن يتطرق إلى تطوير خطوط الإنتاج، وخلق ميزة تنافسية بالمنتج يجعلة قادر علي منافسة منتجات الشركات الاخري، وايضًا التأكيد علي مطابقة المنتج للمواصفات العالمية بما يسمح معه في زيادة حجم الصادرات.