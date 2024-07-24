نقيب الصناعات الغذائية يطرح رؤيته حول منظومة الدعم على وزير التموين

كتبت آية دعبس

التقى خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ونائب رئيس اتحاد العمال، بالدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك علي خلفية بيان الحكومة الأخير والجزء الخاص بـ السلع التموينية ومنظومة الدعم.

وقد عرض "عيش" رؤية النقابة العامة خلال اللقاء حول منظومة الدعم وكذلك التعليق علي بيان الحكومة والمسارات السريعة التي يمكن اللجوء اليها للخروج من بعض المشكلات المتعلقة بعملية الإنتاج وسبل دعم العمال وبيئة الأعمال، والبيئة التشريعية المطلوبة الفترة المقبلة لدعم الاستثمارات الجديدة فى ظل فتح الجمهورية الجديدة ذراعيها لخلق مزيد من التعاون بين غرفتي التشريع "النواب والشيوخ" وبين المسؤولين فى ضوء توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

وقال النائب خالد عيش: نتطلع لتعاون مثمر الفترة المقبلة بين النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وبين وزارة التموين، حيث تمتلك النقابة قاعدة عمالية عريضة تمتد لـ 150 الف عامل وعاملة بمختلف الشركات والمصانع ونسبة كبيرة منهم داخل شركات تابعة للوزارة عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ولدينا رؤية نسعي لتحقيقها تخدم بيئة العمل وتعزز الإنتاجية وهي الرؤية التي سنعرض تفاصيلها علي وزير التموين الدكتور شريف فاروق خلال لقاء قريب سيتم الترتيب له وعرض كل جوانب الخطة بما يخدم مصلحة العامل.