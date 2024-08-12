اليوم السابع
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من هو الفنان محمد فوزى المتوفى فى حادث بأسوان عن عمر يناهز 53 سنة

الإثنين، 12 أغسطس 2024 03:52 م
من هو الفنان محمد فوزى المتوفى فى حادث بأسوان عن عمر يناهز 53 سنة الفنان النوبى الشهير محمد فوزى
أسوان – عبد الله صلاح

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توفى الفنان النوبى الشهير "محمد فوزى" أثناء استقلاله سيارته الملاكى وتعرضه لحادث على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، فى طريقه لإحياء إحدى الحفلات بمركز إسنا التابع لمحافظة الأقصر.

 

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن الفنان النوبى الشهير:

1. محمد فوزى هو أحد فنانى النوبة المشهورين بمحافظة أسوان.

2. وُلد فى قرية بلانة التابعة لمركز نصر النوبة بأسوان.

3. توفى عن عمر يناهز 53 سنة ودفن بمسقط رأسه.

4. بدأته حياته الفنية مبكراً وأحيا حفلات غناء وهو فى سن الشباب.

5. بدأت شهرته تتوسع وأصبح أحد المطربين البارزين جنوب مصر.

6. أحيى العديد من الحفلات فى أسوان وخارجها وكذلك الوطن العربى.

7. وصل صيته للدرجة التى كان يحدد أهل العروسين موعد الزفاف بعد حجز ليلة الفنان أولاً.

8. أطلق عليه الشباب لقب "الإمبراطور" وشهرته "أبو زيزو".

9. رافق الفنان الكبير محمد منير.

10. ساعد على إخراج الأغانى النوبية القديمة بشكل وأداء جديد عصرى.

حادث الفنان (3)
حادث الفنان  
 
حادث الفنان (1)
حادث الفنان (1)

 

جنازة الفنان النوبى محمد فوزى (1)
جنازة الفنان النوبى محمد فوزى (1)

 

حادث الفنان (2)
حادث الفنان (2)

 

الفنان محمد فوزى (5)
الفنان محمد فوزى (5)

 

الفنان محمد فوزى (4)
الفنان محمد فوزى (4)

 

الفنان محمد فوزى (3)
الفنان محمد فوزى (3)

 

الفنان محمد فوزى (2)
الفنان محمد فوزى (2)

 







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