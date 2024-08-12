اليوم السابع
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من خرابة لأوتيل.. وكالة الشوربجى أمام بوابة الفتوح بمشروع القاهرة التاريخية.. فيديو

الإثنين، 12 أغسطس 2024 03:02 م
من خرابة لأوتيل.. وكالة الشوربجى أمام بوابة الفتوح بمشروع القاهرة التاريخية.. فيديو اوتيل الشوربجي
كتب سيد الخلفاوى

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قدم اليوم السابع بث مباشر من أمام اوتيل الشوربجي بمشروع تطوير القاهرة التاريخية، الجارى تنفيذها بعدة مناطق داخل القاهرة القديمة، ويقع اوتيل الشوربجي أمام مسجد الحاكم بأمر الله بجوار باب الفتوح.


وتشمل مناطق التطوير بالقاهرة التاريخية 5 مناطق هى:

المنطقة الأولى:

المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم وباب النصر وباب الفتوح على مساحة 14 فدانا، وحدودها شارع الجمالية شرقا وشارع المعز غربا وشارع الضبابية جنوبا.

المنطقة الثانية:
هى منطقة جنوب باب زويلة، على مساحة 8.5 فدان، وتشمل المنطقة المحصورة بين شارع أحمد ماهر والدرب الجديد شمالا، حتى عطفة السبكى جنوبا وتضم منطقة قصبة رضوان والخيامية حتى حمام القربية.

المنطقة الثالثة

هى منطقة حارة الروم وباب زويلة، على مساحة 8 أفدنة، وتشمل المنطقة الواقعة خلف وكالة نفيسة البيضاء حتى حارة الروم شمالا وجنوبا حتى شارع أحمد ماهر والدرب الجديد.

المنطقة الرابعة

هى المنطقة المحيطة بمسجد الحسين وتشمل المنطقة المحددة بشارع الأزهر جنوبا وشارع سيد الدواخلى شرقا ومن الغرب شارع أم الغلام والدرب الأحمر، وشمالا حتى تقاطع شارع قصر الشوق مع الجمالية بمساحة 13.7 فدان.

المنطقة الخامسة

هى منطقة درب اللبانة على مساحة 10.5 فدان، وتشمل منطقة قلب درب اللبانة المحددة بشارع سكة الكومى شرقا وسكة المحجر وميدان صلاح الدين (ميدان القلعة) جنوبا، وكذا الجزء المطل على شارع الرفاعى غربا.

 







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