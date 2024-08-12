اليوم السابع
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مصر تدين الهجومين الإرهابيين فى شرق جمهورية الكونغو

الإثنين، 12 أغسطس 2024 05:05 م
مصر تدين الهجومين الإرهابيين فى شرق جمهورية الكونغو وزير الخارجية بدر عبد العاطى
أحمد جمعة

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أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، الهجومين الإرهابيين المنسوبين لإحدى الجماعات المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي بمقاطعة كيفو الشمالية في شرق الكونغو الديمقراطية، وهو ما أسفر عن 18 قتيلا و14 مفقوداً حتى الآن. 

وأعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة وأسر الضحايا والمفقودين، معربة عن تضامنها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية ودعمها لكافة جهودها الهادفة لمكافحة الإرهاب وتعزيز أمنها واستقرارها.







مصر

الكونغو الديمقراطية

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الإرهاب فى الكونغو الديمقراطية




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