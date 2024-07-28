الكونغو الديمقراطية: مصرع 9 أشخاص وإصابة آخرين جراء حادث تدافع

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أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد، مصرع 9 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جراء حادث تدافع في حفل غنائي بالعاصمة كينشاسا.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الحادث وقع أمس السبت، أثناء إقامة حفل غنائي في استاد لكرة القدم بحضور آلاف الأشخاص، مشيرة إلى أن عمدة العاصمة دانييل بومبا ألقى بلائمة الحادث على التزاحم الشديد.

من جانبه، أمر وزير العدل بإجراء تحقيق واستجواب ضباط الشرطة ومنظم الحفل. وتقول الشركة المنظمة إن الحادث وقع بسبب مثيري الشغب وأن عدد الحاضرين كان أقل بكثير من سعة المكان؛ إذ حضر قرابة 30 ألف شخص فيما يتسع الاستاد لـ80 ألف فرد.

وأمرت السلطات بإغلاق استاد "ملعب الشهداء" الذي يعد معلما رئيسيا في البلاد ويعد من بين أكبر الملاعب في إفريقيا على خلفية الحادث وحتى إشعار آخر.