اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 9 أشخاص جراء الصواعق الرعدية والسيول فى عدة محافظات باليمن

الإثنين، 12 أغسطس 2024 02:47 م
مصرع 9 أشخاص جراء الصواعق الرعدية والسيول فى عدة محافظات باليمن صواعق رعدية ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)

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لقى 9 أشخاص مصرعهم، جراء الصواعق الرعدية المصاحبة للأمطار الغزيرة التى تشهدها عدة محافظات فى اليمن.

ونقلت قناة "اليمن" الفضائية، اليوم الاثنين، عن مصادر - لم تسمها - قولها: إن محافظة حجة شهدت مساء أمس الأحد، وفاة أربعة أشخاص في حوادث متفرقة بعدة مديريات جراء الصواعق الرعدية التي شهدتها المحافظة.

وفي محافظة صنعاء .. توفي شخصان في حادثتين منفصلتين بمديرية نهم شرقي المحافظة، وفي مأرب توفي رجل وامرأة جراء الصواعق التي ضربت المحافظة، فضلا عن إصابة آخرين، كما توفي شاب بمحافظة الجوف بصاعقة رعدية بالتزامن مع أمطار غزيرة.

وتدفقت السيول التي سببتها الأمطار الغزيرة بشكل كبير إلى داخل مخيمات النازحين وتسببت بتضرر مأوى 7179 أسرة نازحة، منها 2973 مأوى تضرر بشكل كلي، و4206 مأوى تضرر بشكل جزئي في عدة مخيمات بمحافظة مأرب.

ومنذ بداية موسم الأمطار في مارس الماضي، أودت الصواعق الرعدية بحياة العشرات، غالبيتهم قضوا خلال الفترة من أواخر يونيو ـ أغسطس الجاري.







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