اليمن: مصرع 4 نازحين وإصابة 10 آخرين فى مأرب بسبب السيول

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أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب اليمنية، مساء اليوم الأحد، عن مصرع وإصابة 14 نازحا في إحصائية أولية لحجم الخسائر التي خلفتها الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المحافظة، خلال الساعات الماضية .

وذكرت الهيئة، بحسب الفضائية اليمنية، أن الأمطار الغزيرة والسيول والعواصف الرعدية والرياح الشديدة التي شهدتها المحافظة تسببت في مصرع 4 نازحين، وإصابة 10 آخرين بينهم أطفال ونساء.

وأشارت إلى أن السيول التي سببتها الأمطار الغزيرة تدفقت بشكل كبير إلى داخل مخيمات النازحين وتسببت بتضرر مأوى 7179 أسرة نازحة، منها 2973 أسرة تضرر بشكل كلي، و4206 أسر تضررت بشكل جزئي في عدة مخيمات بالمحافظة.