مراكز شباب بنى سويف تنظم مسابقة في رياضة الذراعين

بنى سويف ـ هانى فتحى

نفذ مركز شباب الإمام التابع لادارة شباب ببا جنوب محافظة بنى سويف مسابقة رياضية تحت عنوان مسابقة الذراعين وذلك تنفيذا لخطة النشاط للمجال الرياضي بالمركز لمرحلة الشباب وطبقا لخطة نشاط شهر أغسطس 2024.

وذلك حتى يتم تحديد والتعرف على قدرات الأعضاء ومن خلالها يتم توظيفهم حسب سماتهم وقدراتهم.

وقال هشام الجبالى، إن تلك المسابقات تأتى فى إطار اهتمام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى وإيمانه بأهمية ودور مراكز الشباب التي تعد مراكز خدمات مجتمعية تقدم العديد من الأنشطة الدينية والثقافيه والرياضية والفنية التي هدفها تنمية قدرات الطلائع والشباب وصقل مواهبهم وتنميتهم دينيا وصحيا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا.

