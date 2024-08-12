محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الرعاية الصحية لمتابعة مستجدات المنظومة

بورسعيد محمد فرج

استقبل اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، والوفد المرافق، في إطار زيارته لمحافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل داخل المنظومة الصحية المطورة بالمحافظة، بحضور الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس هيئة الرعاية الصحية لإقليم القناة.

من جانبه ناقش محافظ بورسعيد، مع رئيس هيئة الرعاية الصحية عدداً من الموضوعات الخاصة بسير عمل منظومة التأمين الصحي الشامل، كما تم استعراض مستجدات العمل فيما يتعلق بتوفير مستلزمات واحتياجات المرضى العلاجية والصحية.

ومن جهة أخرى قدم المحافظ الشكر للدكتور أحمد السبكي على متابعته المستمرة لمستجدات التأمين الصحي الشامل، وتعاونه المثمر في تطوير العديد من المنشٱت الصحية بالمحافظة.

وأشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية بجهود العاملين في القطاع الصحي بمحافظة بورسعيد والذين ساهموا في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وتحقيق أهدافه، مؤكدا أهمية التعاون المستمر من أجل توفير أفضل خدمة طبية وصحية للمواطنين في بورسعيد.