محافظ الوادي الجديد يُدشن وصول "المكتبة المتنقلة" لدعم المناطق النائية

الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

دشن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، المكتبة المتنقلة التي وصلت المحافظة بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة.

وأوضح الزملوط أن المكتبة المتنقلة ستنضم لمكتبة مصر العامة بالمحافظة؛ لإتاحة الخدمات الثقافية بالمناطق النائية، مُثمنًا دور وزارة الثقافة لدعم الأنشطة الثقافية بالمحافظة، ومُوجهًا بتحقيق الاستفادة المُثلى منها وتفعيل دورها من خلال وضع خطة تشغيل للعمل بالقرى خاصةً القرى النائية والمحرومة وتزويد المكتبة بشاشة عرض؛ لعرض الأفلام الوثائقية والتاريخية، وإثراء معارف النش، وتضمين مكتبة خاصة بالطفل، توفير سائق خاص ومشرف مرافق للمكتبة خلال فترات العمل، مع صرف المستحقات المالية اللازمة.