محافظة الوادى الجديد تعلن عن آليات الفرص الاستثمارية فى القطاع الزراعي

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن آليات الاستفادة من الفرص الاستثمارية الزراعية التي تطرحها المحافظة، وطرق الحصول على أراضي من خلال المزادات التي يتم الإعلان عنها.

وأكدت محافظة الوادي الجديد، على عدد من الإجراءات والقواعد المنظمة لعملية طرح وشراء الأراضي الزراعية بنطاقها، والتي تتمثل في أن المحافظة غير مسئولة عن أي تعاقدات أو عمليات بيع وشراء لا تتم من خلال صندوق استصلاح الأراضي، كما تحذر من أي تعامل على الأراضي عن طريق وضع اليد أو التعدي، وتهيب بالراغبين في الحصول علي أراضي التعامل بالطرق القانونية التي تضمن لهم استثمار آمن وقانوني.

وأشارت المحافظة، في بيانها إلى أن معاينة الأرض تجري دون أي شرط أو قيد ويتم تحديد الموقع بكراسة الشروط بالإحداثيات قبل جلسة المزاد بوقت كاف ، و بالنسبة للراغبين في الحصول على أرض من المصريين المقيمين بالخارج، يمكن التقدم بمعرفة الشخص أو توكيل من ينوب عنه لحضور المزاد.

واكدت المحافظة، أنه بالنسبة للمزادات المطروحة من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والبنك الأهلي المصري، يُعد البنك جهة ترويج وتسويق فقط ويتم تحديد سعر الفدان بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بوزارة الزراعة، وسيتم الإعلان عن جميع المزادات المطروحة من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة على فيسبوك، وعن طريق البنك والصحف القومية وبوابة التعاقدات للوصول لأكبر عدد من المستثمرين والمواطنين.

وتدعم المحافظة المشروعات الجادة بمبادرات وتيسيرات في السداد ومنح مهل لسداد المستحقات وفقًا لنسب التنفيذ والإنجاز، كما تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عدد من الإنذارات عن السداد أو غير الجادين في التنفيذ بعد توجيه ومبادرات الجدولة، حفاظا على حق الدولة.



آليات الفرص الاستثمارية فى القطاع الزراعي