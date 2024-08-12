محافظ المنوفية يحيل مسئولى إحدى الجمعيات الأهلية بقويسنا للنيابة العامة

المنوفية - محمود شاكر

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن قيام أعضاء مجلس إدارة وأمين صندوق إحدى الجمعيات الأهلية بقويسنا بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة من شأنها الاستيلاء على المال العام ، جاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وتقرير اللجنة المشكلة بقرار مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية رقم 39 الصادر بتاريخ 22 / 4 / 2024.

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمكافحة كافة أشكال الفساد الإدارى واستغلال النفوذ بمختلف مؤسسات الدولة لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإدارى وحفاظاً على المال العام.

وتبين من خلال البحث والدراسة ارتكاب مجلس إدارة الجمعية عدة مخالفات من بينها ممارسة أنشطة مخالفة لأغراض الجمعية بدون علم الجهة الإدارية وبدون مستندات تحصيل لحصر إيرادات تلك الأنشطة، وكذا عمل محاضر وشيكات وهمية والصرف المباشر من تلك الأنشطة دون توريد المبالغ وبدون مستندات مؤيدة أو دفاتر مسجلة مما ترتب عليه إهدار للمال العام والاستيلاء عليه بدون وجه حق والإخلاء بمستهدفات الجمعية وأغراضها طبقاً للقانون والضوابط المنظمة لهذا الشأن.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا على عدم التستر على أى عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام.