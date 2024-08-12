محافظ المنوفية يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لنهو معوقات مشروع الصرف بطوخ طنبشا

المنوفية - محمود شاكر

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر معهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأمر محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم لعدد من المواطنين بنواحي شبين الكوم وقويسنا وأشمون مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة، كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بإجراء معاينة على الطبيعة وفحص شكوي مواطن بحي غرب شبين الكوم يتضرر من استصدار رخصة بناء دون عمل مشروع التقسيم واتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وخلال اتصال هاتفي وجه رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ الإجراءات العاجلة نحو نهو معوقات مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذها بقرية طوخ طنبشا وعرض الموقف التنفيذي عليه ومعوقات العمل لضمان الانتهاء منه في أسرع وقت، فيما وجه رئيس حي غرب بالفحص والمعاينة على الطبيعة لطلب مواطنة تلتمس إجراء إحلال وتجديد لمنزلها الآيل للسقوط والعرض عليه لاتخاذ اللازم .

كما تضمن اللقاء شكوى مواطنه بناحية أشمون تتضرر من تعدي أحد الجيران على ملكيتها الخاصة بإقامة شارع مخالف للتنظيم إلى إدارة التخطيط العمراني للدراسة والعرض عليه لاتخاذ اللازم، كما وجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للري باتخاذ اللازم فورا تجاه شكوى مواطن من ذوي الهمم يلتمس تجديد رخصة الكشك الخاص به مراعاة لظروفه الاجتماعية والصحية الصعبة ، فيما كلف مدير مديرية التموين بمراجعة توزيع الحصص المقررة للمخابز من الدقيق البلدي بقرية شنوان بشبين الكوم والمتابعة المستمرة لانتظام عمل المنظومة.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والتعرف على شكواهم ومحاولة حلها، موجها بمتابعة شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية وذلك في ضوء فتح قنوات اتصال متعددة لشكاوى المواطنين.