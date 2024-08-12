محافظ الدقهلية يجرى جولة مفاجئة على المخابز والمراكز التكنولوجية بالمنصورة وأجا

الدقهلية شريف الديب

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، جولة مفاجئة بمدينة المنصورة وأجا، لمتابعة العمل داخل المخابز البلدية والمراكز التكنولوجية ونظافة الشوارع ورفع الإشغالات والإعلان عن الأسعار ومدي توافر الأسمدة الزراعية للمزارعين، والتقي بالمواطنين واستمع إلي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بدراستها وحلها، حيث تفقد شوارع مدينة المنصورة وشوارع مدينة أجا والمركز التكنولوجي لمركز ومدينة أجا لمتابعة تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة، واللواء صبري عبده رئيس مركز ومدينة أجا.

ووجه "المحافظ" لرئيس مباحث التموين بتحرير محضر نقص أوزان لأحد المخابز بشارع المدينة المنورة بمنطقة مبارك بمدينة المنصوره وأمر وكيل وزارة التموين بتعيين مفتش لمتابعة العمل بالمخبز يومياً لكثرة شكاوي المواطنين من صاحب المخبز.

كما وجه اللواء مرزوق لرئيس مدينة أجا والعاملين بالمركز التكنولوجي بتكثيف العمل بملف التصالح وسرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للمتقدمين للتصالح من أجل الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن لرفع المعاناة عن المواطنين.

وكلف المحافظ رئيس حي غرب وحي شرق المنصوره باستمرار أعمال حملات النظافة المكبرة بشوارع مدينة المنصوره لحين تشغيل منظومة الجمع المنزلي لتحسين الصوره البصرية للمواطنين.

ووج اللواء مرزوق بتكثيف أعمال الحملات المكبرة لرفع الاشغالات وإزالة كافة الاشغالات بشوارع مدينة المنصوره وأجا لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين والسيارات وتحسين الصوره البصريه أمام المواطنين.

وشدد المحافظ علي ضرورة الإلتزام بالإعلان عن أسعار السلع والمنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين ، وشن حملات مكثفة لمراقبة الأسواق لتوفير السلع والمنتجات وتوفيرها بأسعار تنافسية.

كما شدد اللواء مرزوق علي ضرورة متابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية والتأكد من صرفها لمستحقيها وعدم بيعها في السوق السوداء ، وكلف وكيل وزارة الزراعة بسرعة توفير أسمدة بجمعية ميت العامل الزراعية بناء علي طلب المزارعين .



جولة المحافظ



رفع المخلفات