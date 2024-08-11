محافظ الدقهلية يلتقى بمستثمرى المنطقة الصناعية بجمصة لبحث المشاكل والتحديات

الدقهلية - شريف الديب

التقي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، بمستثمري المنطقه الصناعية بجمصة، لبحث ومناقشة أبرز المشاكل والتحديات التي تواجههم وتذليل العقبات التي تواجه عمليات الإنتاج من داخل مقر الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعيه بجمصة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، وعصام حجاج مدير عام التنمية الإقتصادية والإستثمار بالمحافظة، والدكتور مصطفي عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعية بجمصة ، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية ، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحه ، والمهندس فتوح علام وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس شريف حجازي مدير عام شركة غاز مصر .

وأكد المحافظ، أن الرئيس السيسي هو الداعم الأول للصناعة في مصر وأمر بحل مشاكل كافة المصنعين من خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية وتذليل المعوقات .

وأشار اللواء مرزوق إلي أن دعم وتطوير الصناعة هما الحل الوحيد للنهوض بالإقتصاد المصري لأن سر تقدم الدول الكبري هو الصناعه التي تعمل علي خلق فرص عمل وتحسين معيشة الفرد .

وقال المحافظ: لن ينهض الاقتصاد الوطني الا بالدفع بعجلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية ، والانتقال من كوننا دولة مستهلكة مستوردة إلي دولة منتجة مصدره .

كما أكد اللواء مرزوق علي ضرورة استغلال الموارد البشرية في تطوير عملية الصناعه لزيادة معدل الإنتاج والقضاء علي البطالة، مشيرا الي أن مصر تتميز بموردها البشري الذي يتميز أيضاً بكون أكبر نسبة منه من الشباب .

وقال المحافظ إن الدولة تراهن علي المصنعين من أجل النهوض باقتصاد هذا الوطن وزيادة الإنتاج ، لأن المصنع اليوم أصبح هو عصب الاقتصاد فهو الذي ينتج ويعمل علي توفير متطلبات المواطنين من السلع والمنتجات.

كما أشار اللواء مرزوق قائلاً: أتينا من أجل أن نعمر ونشجع المستثمرين علي التصنيع ونذلل كافة المعوقات التي تواجههم من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية .

وقال المحافظ: أقف علي مسافة واحدة من جميع المستثمرين ودعمي الكامل لهم لتصبح الدقهليه من كبري المحافظات الصناعيه ، مشيراً إلي أن الدقهلية محافظة عريقة متميزة بالعديد من المجالات وقريباً ستكون من كبري المحافظات الصناعية.

وأوضح اللواء مرزوق، أن المنطقة الصناعية بجمصه تتميز بموقعها الجغرافي الفريد حيث تقع علي الطريق الساحلي وتقع بالقرب من ثلاث موانئ تجارية هما ميناء "دمياط - بورسعيد - الاسكندرية"، مما يسهل عملية نقل البضائع من وإلي المصانع .

كما أوضح المحافظ أننا سنعمل علي تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين من خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية "وزارة الصناعة - التنمية الصناعية - الكهرباء - شركة المياه - الغاز"

ووجه اللواء مرزوق بإنتخاب واختيار عدد من المستثمرين أصحاب المصانع فيما بينهم ليمثلو جموع المستثمرين في مجلس إدارة المنطقة الصناعيه بجمصه لعرض مشاكلهم وحلها بالتنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة من الجهاز التنفيذي للمحافظة، علي أن يتم اختيار ممثل من كل نشاط صناعي بحد أقصى 6 أعضاء يتم التناوب فيما بينهم كل عام ليتم تمثيل كافة الصناعات في مجلس الإدارة .

ووجه المحافظ رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعية بإنشاء صندوق لتلقي شكاوي المستثمرين بمقر جهاز المنطقة الصناعية، وحلها فوراً من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، كما وجه رئيس المنطقة الصناعية بسرعة حصر كافة المشاكل والمعوقات، التي تواجه أصحاب المصانع لدراسة حلها مع الجهات المعنية ، مشيراً إلي أننا سنعمل علي حل مشاكل كافة المصانع المتعثرة والمتوقفه.

و أشار المحافظ قائلاً أريد أن تتحول المنطقه الصناعية بجمصه الي خلية إنتاج تنتج كافة الصناعات وتكون الأولي في التصدير، مشيراً إلي أنها تتميز بالموقع الجغرافي وتوافر الأيدي العاملة.















