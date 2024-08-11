محافظ الوادي الجديد: تشكيل لجنة مشتركة لدراسة رفع كفاءة الطرق

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

صرّح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأنه ضمن نتائج لقاء المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يوم الثلاثاء الماضي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بالقاهرة؛ وذلك لبحث الملفات الخاصة بالطرق ومحاور التنمية بالوادي الجديد، ورفع كفاءة الطرق الهامة داخل المحافظة.

وأضاف أنه جرى اليوم الأحد تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق وجهاز التعمير بالمحافظة؛ لإجراء معاينات فورية وعاجلة على الطرق ذات الأولوية، ووضع مخطط لصيانة ورفع كفاءة الطرق، ودراسة جدوى استخدام الأسمنت المحسن في رصف الطرق بديلًا عن خام البيتومين، مُوضحًا أنه سيتم رفع نتائج التقرير عقب انتهاء أعمال المعاينات للجهات المختصة.