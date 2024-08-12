محافظة الجيزة تضبط مطحنا تصرف فى 2019 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالحوامدية

كتبت – مرام محمد

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والخاص بنتائج الحملات التي تم تنظيمها على مدار الأسبوع الماضي على المطاحن للتأكد من الأرصدة والأوزان ومدى الالتزام بالقرارات الصادرة في ذلك الصدد.

وتابع المحافظ الجهود، والتي أسفرت عن قيام مديرية التموين بالتعاون مع مدينة الحوامدية بضبط مطحن بالمدينة قام بالتصرف في كمية قدرها 2019 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم استخراج 87.5%، والتي تقدر قيمتها بأكثر من ثلاثة مليون جنيه، وذلك بعد إجراء جرد فعلي للدقيق الموجود بالمطحن والمعبأ والجرد الدفتري ومطابقة الدقيق الفعلي والدفتري وعليه تم تحرير مخالفة تصرف في الكمية والتنسيق مع الهيئة العامة للسلع التموينية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المطحن طبقًا للتوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2018.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية اليومية للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات وإحكام الرقابة لمنع كافه المخالفات والتلاعب بالسلع التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.