لو أنت نحيف.. إزاى تاكل بروتين وتزود وزنك بشكل صحى

كتبت مروة محمود الياس

زيادة نسب البروتين في الطعام من الطرق السليمة للتمتع بصحة جيدة، فالبروتين دائمًا ما يرتبط باليقظة وصحة الجسم، بل إن كل الأنظمة الغذائية التي تهدف لإنقاص الوزن تركز على البروتين لأن سعراته أقل من باقٍ أنواع الطعام، ولكن هل يمكن فعلاً لمن يعانى من النحافة أن يلجأوا للبروتين لاكتساب الوزن؟

أجاب تقرير نشر في موقع فيري ويل هيلث الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، أن الشائع عن البروتين أنه لا يزد الوزن، ولكن ما لا يعيه البعض أنه قد يزيد الوزن بالفعل، من خلال تخير نوعيات بعينها وزيادة كمياته لبناء الدهون والعضل واكتساب بعض الكيلو جرامات.

فإذا زدنا نسب البروتين النباتى والحيوانى في الطعام ووجباتنا اليومية، مثل الأسماك واللحوم البيضاء واللحوم الحمراء كذلك، كان ذلك سبيلا لزيادة الكيلوجرامات التي نكتسبها، فضلاً عن أن البروتين يختلف منحيث السعرات الحرارية، فإذا أضفنا نوعيات عالية السعرات يزيد ذلك من الوزن؟

لا شك أن البروتين يبنى الكثر من العضل، وبالتالي يعزز من الكثافة الشااملة للجسم، وزيادة الوزن بشكل عام على الميزان، ومن أفضل مصادر البروتين التي تعزز زيادة الوزن ويمكن أن تصبح خيارا رائعا لمن يعانى من النحافة:

زيادة كميات تناول العدس على سبيل المثال

تناول المكسرات وتلك الدهون الصحية بشكل أكبر

الاهتمام بتناول البذور الصحية بأنواعها

التركيز على البقوليات كمصدر للبروتين سعراته جيدة للغاية

الأسماك من الخيارات الصحية، وتناول صاحبه السعرات الأعلى منها

الفاصولبا كذلك خيار مميز

ولكن حذر التقرير من الزيادة المفرطة في البروتين والتي تؤثر على بناء الجسم وتؤثر كذلك على وظائف أجهزة الجسم مثل الكليتين وغيرها، فضلا عن زيادتها فرص الجفاف للجسم، لذا وجب الاعتدال.