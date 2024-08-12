حملة لتجميل ونظافة الشوارع ورفع القمامة بالمنصورة.. صور

الدقهلية - سارة الباز

قام أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية بالشوارع الكائنة بنطاق الحي، حيث تابع مع نواب رئيس الحي، ومدير، ومسئولي النظافة بالحي ما تم من أعمال رفع مخلفات القمامة من جميع القطاعات بنطاق حي غرب بالوردية الليلية، والتي تبدأ مهام عملها من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وحتى الساعة السادسة صباحا.

كما تمت متابعة رفع مخلفات القمامة من شارع الجيش، وشارع الجمهورية، وشارع المشاية السفلية، وشارع الثانوية، وشارع الترعة، وامتداد شارع جيهان، ومنطقة الجلاء، وشارع مستشفى الصدر، وشارع النخلة، وشارع بورسعيد، وشارع كلية آداب، ومنطقة الجامعة، وشارع عبد السلام عارف، وكوبري المرور، وكوبري سندوب، وشارع العبور، ومنطقة سندوب.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها خدمات النظافة، وتجميل الشوارع، والميادين.



جانب من حملة النظافة والتجميل بحي غرب المنصورة



جانب من حملة تنظيف الشوارع بغرب المنصورة



رفع القمامة والمخلفات بغرب المنصورة



سيارات جمع القمامة



