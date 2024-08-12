فتح باب التقدم للقبول بالمدن الجامعية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

تم فتح باب التقدم للقبول بالمدن الجامعية بجامعة الفيوم للطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي 2024/ 2025، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويقوم الطلاب بالتقديم على موقع الجامعة ووحدة(MIS)، وذلك حتيتي يوم الخميس الموافق 2024/9/5

وللتسجيل يرجى الدخول إلى الرابط التالي:

https://online-services.fayoum.edu.eg/darak/